En entrevista con radio Monumental, Beltrán Macchi indicó que el sistema financiero está sobrerregulado y sobrecontrolado, y garantizó que los bancos actúan dentro del marco legal.

“El sistema de prevención de lavado de dinero que se aplica en los bancos viene de hace muchos años, la cosa está profusamente regulada por las leyes y reglamentaciones, y supervisadas por los controles que se aplican al sistema. Los bancos actúan dentro del marco de la ley, está muy claro dentro de la legislación cuáles son las responsabilidades de los bancos”, alegó.

El entrevistado detalló que los bancos definen los perfiles financieros de los clientes para determinar los niveles de dinero que pueden mover en sus cuentas y que esto se hace únicamente solicitando los documentos que avalen el origen de los fondos.

“No es un arbitrio o un deseo de los bancos de molestar al cliente, sino que es el sistema que funciona así, nosotros tenemos la obligación de reportar todas las operaciones sospechosas y luego queda a manos de la Seprelad y la Fiscalía”, indicó.

En cuanto al millonario dinero manejado por González Daher, sostuvo que debe caer el peso de la ley en el caso de no haberse hecho los reportes de operaciones sospechosas. “Si hay culpas o negligencias, que cada uno asuma la responsabilidad. Particularmente, me parece que en Paraguay tenemos sobradas leyes, falta voluntad política de poner los recursos, las ganas, de combatir los delitos. Estamos llenos de excusas y debemos trabajar por la formalidad”, dijo.

Macchi aclaró además que el trabajo de los bancos no incluye analizar si es o no dinero producto de la usura, sino más bien determinar el perfil de riesgo y hacer las alertas si no se cumplen los requisitos.