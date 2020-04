Cecilia Cartes sostuvo en entrevista con la radio 650 AM que en el sector se encuentran en una encrucijada respecto a cuál será el plan para evitar el desplome de los hoteles. Contó que hay más de 500 hoteles en Paraguay y que la mayoría está cerrado, solo abren los hostales u hospedajes transitorios.

"La mayoría de los hoteles están cerrados, el 97%. Es un balde de agua fría para nosotros. No tenemos luz al camino. Hay pocas medidas de emergencia para nosotros. No tenemos salidas laborales para poder responder a la gente que trabaja con nosotros", dijo.

Sostuvo que existe una gran desinformación en cuanto al alcance de la Ley de Emergencia, ya que si bien las autoridades les dicen que también tendrán ayuda, luego en las instituciones les aclaran que solo será para las pequeñas y medianas empresas.

"También esperamos medidas de emergencia ante la situación. Necesitamos la libertad de flexibilizar los salarios. Los días corren y no tenemos respuesta, solución. Me duele porque a diario conversamos con las autoridades pero no tenemos respuestas”, dijo. "Necesitamos mayor claridad, que nos lleguen las decisiones por escrito, resoluciones que nos permitan realizar las suspensiones de manera unilateral y deliberadamente", agregó.

La representante señaló que desean mantener su staff y además no verse atosigados con las cuentas de la luz, agua e impuesto inmobiliario. “No nos están escuchando y será una lástima que hoteles de grande envergadura se vengan abajo, muchos tienen 1.000 funcionarios”, advirtió.

Contó que muchos ya tuvieron que rescindir contratos a los jornaleros que iban por servicios, como los mozos, y aquellos que estaban en periodo de prueba con vistas a la Semana Santa.

La entrevistada argumentó que sacar crédito para pagar salarios llevará a la quiebra a la empresa. A su parecer este préstamo deberá ser para destinar al capital operativo, como por ejemplo para comprar materia prima. “Nadie en su sano juicio se puede endeudar para el personal, porque las tasas son muy altas”, remarcó por último.