Durante la inauguración de obras públicas en Piribebuy, el mandatario Mario Abdo Benítez sostuvo que dará la última encíclica del papa Francisco a los congresistas y amigos, para que puedan debatir con seriedad. “Tal vez nuestra democracia necesita un debate interno. El capital solo y el mercado solo deshumanizan a la sociedad si no hay contención de un Estado presente para gente que no tuvo la suerte que tuvimos otros, para sectores vulnerables. El Estado debe encargarse de generar una igualdad”, indicó.

También cuestionó el discurso populista que es de cumplimiento imposible, que solo busca el enfrentamiento y la anarquía dentro de un Estado de Derecho. Trató de miserables y mediocres a aquellos que buscan que un Gobierno falle.

Abdo además habló sobre su sucesor. “El que nos quiera ganar, el que quiera ser el próximo presidente después de mi tiene que presentar una mejor propuesta, tiene que ser mejor que yo y eso no me va traumar, porque traerá mayor beneficio al pueblo. Tenemos que saber competir en política, pero no a ser enemigos y destruirnos, tiene que haber un límite”, mencionó.

En el momento en que cuestionaba que algunos sectores buscaban el fracaso de la política sanitaria en medio de la pandemia, una persona lo interrumpió para pedirle su reelección presidencial. “No, esperana”, respondió el mandamás y resaltó que se comprometió a retirarse al culminar este mandato. “Voy a ser expresidente pero voy a seguir siendo político”, agregó.

“Paraguay es un país que fue protagonista, es un modelo en el mundo. Tenemos defectos y cometemos errores, somos humanos, pero los hechos hablan por sí solo, estamos haciendo las cosas. Hay muchas cosas que se hacen bien y que se pueden verificar. (…) Si no nos hicieron arrodillar antes, menos lo harán ahora, vamos a seguir luchando con convicción”, señaló por otra parte.

Por último destacó la gestión del ministro de Obras, Arnoldo Wiens, y de Salud, Julio Mazzoleni. A este último le expresó su apoyo y le pidió disculpas por haberlo colocado en ese puesto tras sacarlo del sector privado.

Estas declaraciones las realizó en un acto de inauguración de la Unidad de Salud de la Familia de la Compañía Cordillerita y entrega de aportes a través de la Entidad Binacional Yacyretá, en Piribebuy, departamento de Cordillera.