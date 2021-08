Este martes 3 de agosto a las 18:00 horas debe llevarse a cabo la sesión ordinaria del directorio del Partido Liberal, luego de la postergación que sufrió la semana pasada.

Líder Amarilla, dirigente liberal, indicó a Radio Ñanduti que en esta sesión se espera llegar a definir una serie de puntos pendientes, sobre todo en cuanto a la organización interna de cara a las elecciones municipales.

Explicó que primeramente se estaban agotando algunas conversaciones para poder consensuar cómo serán conformadas las diferentes secretarías en el PLRA de ahora en más. “La idea era conformar un directorio de forma armoniosa y encarar la campaña intendentable que es la prioridad”, refirió.

Amarilla dijo que si finalmente no hay acuerdo para mañana serán electos quienes tengan la mayoría de votos de los integrantes del nuevo directorio, elegido luego de las internas de junio pasado.

“Hasta la semana pasada nosotros teníamos mayoría, hoy no te puedo decir, no hablé con el presidente del partido (Efraín Alegre) para ver cómo están las cosas”, refirió a la 1020 AM.

El dirigente liberal sostuvo que la idea es “dar una tregua” al menos hasta el 10 de octubre, fecha prevista para las elecciones municipales, y dejar a un lado -de momento- las diferencias internas que existen en el PLRA.