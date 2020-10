El concejal Augusto Wagner aparece en el primer punto de la sesión de la Cámara Baja para asumir en reemplazo de la suspendida Celeste Amarilla. Sin embargo, el liberal ratificó que no acudirá.

“Es definitivo, no voy, ya había sentado postura, no hay motivos para rever eso, fue totalmente inconstitucional e ilegal su sanción”, respondió Wagner en entrevista con la 1080 AM.

Aclaró que no es necesario que haga ninguna comunicación formal al respecto, pues su decisión es de público conocimiento desde el momento en que se produjo la sanción.

En el punto uno de la sesión de este miércoles figura la incorporación del suplente Agusto Wagner al cuerpo legislativo, en reemplazo de Celeste Amarilla.

La Cámara Baja se mantuvo en su decisión de sancionar por dos meses a la legisladora liberal Celeste Amarilla, por decir que la mayoría de sus colegas financió su campaña con dinero sucio.

El artículo 191 de la Constitución Nacional estipula que ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones.

No obstante, el 190 señala que cada Cámara redactará su reglamento y que por mayoría de dos tercios podrá amonestar o a percibir cualquiera de sus miembros, por inconducta en el ejercicio de sus funciones, y suspenderlo hasta sesenta días sin goce de dieta.

Este punto fue el que tomaron los legisladores que reunieron mayoría para sancionar por dos meses a la diputada Celeste Amarilla.