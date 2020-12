El legislador del Frente Guasu, Sixto Pereira, dijo que no se conversó sobre la deuda de Petropar con PDVSA, al menos en la casa de la empresaria Zuni Castiñeira.

“Tuvimos varias reuniones, algunas filmadas, otras no filmadas, algunas con buenas intenciones, a mí no me preocupa lo que circula en redes”, dijo el senador Sixto Pereira en comunicación con radio Universo.

Sostuvo que la idea de vincular a Colorado Añetete con el Frente Guasu fue más bien una cuestión política e interna del Partido Colorado.

Añadió que no importa el lugar en el cual se reúnan y que es un “vyrorei” quién haya organizado el encuentro en el domicilio de Zuni Castiñeira.

“PDVSA no fue tema de conversación -en ese momento-, son especulaciones que salieron extra”, aclaró el legislador del Frente Guasu.

Anunció que seguirán reuniéndose y conversando en cualquier lugar en busca de coincidencias de ideas con cualquier sector.