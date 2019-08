El diputado liberal Édgar Acosta indicó que el presidente Mario Abdo Benítez no posee un problema de comunicación, sino que una falta de gestión y un rumbo claro.

El diputado liberal Édgar Acosta, en conversación con la 650 AM, indicó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, comete un error al culpar a la falta de comunicación por la mala percepción de la ciudadanía.

“Si la gente ve resultados no le importa la comunicación. Esto no es un problema de comunicación como dice el presidente Mario Abdo. El problema es de gestión”, manifestó.

Acosta mencionó que en la administración anterior, a los pocos meses de hacer asumido, Horacio Cartes ya tenía clara cuál iba a ser su hoja de ruta, como por ejemplo la Alianza Público Privada (APP) y la Responsabilidad Fiscal.

“Yo no veo que Mario Abdo tenga una hoja de ruta, no veo hacia dónde quiere apuntar o su accionar en qué podría impactar. Si uno no reconoce sus errores, tiende a repetirlos, y si seguís con los mismos que cometen los errores a tu lado, es lo preocupante”, lanzó.

El legislador mencionó que Abdo demuestra mucha debilidad al manifestar que la próxima semana podría salir del poder, cuando le consultaron sobre el cambio en su gabinete ministerial.