Para este miércoles a las 14:00 está marcada la sesión extraordinaria en la que figura el estudio de la pérdida de investidura de Javier Zacarías Irún y de Rodolfo Friedmann.

La senadora de Patria Querida, Georgia Arrúa, fue quien impulsó la expulsión de Zacarías por uso indebido de influencias en instancias judiciales, por supuestamente falsear su declaración jurada.

También en la misma fecha tratarán la pérdida de investidura de Rodolfo Friedmann, por uso indebido de influencias y violación del régimen de inhabilidades.

Este planteamiento lo presentó Enrique Riera (Esperanza Republicana), por la vinculación de Friedmann con la empresa Essa, que proveía alimentos de la merienda escolar a la Gobernación del Guairá y con cuyos cheques se pagaron gastos personales para la esposa de Friedmann.

Se maneja que para estos dos senadores habría suficientes votos, mediante un conversaciones mantenidas entre representantes de los sectores que impulsan las pérdidas de ambos.

SIXTO PEREIRA Y FIDEL ZAVALA

En cuanto a Sixto Pereira, el senador Antonio Barrios ya presentó el pedido este lunes por uso indebido de influencias, por lo que por ahora es prematuro hablar de un panorama de votos.

No obstante, Barrios explicó a la 650 AM que el argumento se sustenta en un audio en el que Sixto Pereira, quien por cierto es presidente de la comisión de la reforma agraria, se involucra de manera personal en un conflicto de tierras y amenaza con un llegar a un acuerdo particular y no ante el Indert como correspondería por la vía legal.

Respecto a Fidel Zavala, el planteamiento lo presentó el secretario del Partido Comunista, por lo que en primer lugar algún senador deberá tomar la representación del caso para darle trámite oficial.

Los argumentos de Najid Amado, vocero de la nucleación política, se basan en que una supuesta auditoría del Mades sindica a Zavala como ocupante de un predio protegido. “Eso en nuestra opinión implica un tráfico de influencias, que es causal de pérdida de investidura”, aseguró Amado.

A esto le agregó el incumplimiento de la presentación de su declaración jurada.

La Constitución Nacional estipula que el uso indebido de influencias debe ser en el ejercicio de las funciones, sin embargo, Zavala figura como propietario de las tierras desde mucho antes de ocupar el cargo de senador, por lo que incluso si se partiera de la base de que su título fuera ilegal, no se podría decir que utilizó su influencia ya que no era senador.

En cuanto a la declaración jurada, eso no constituye un motivo para perder la investidura.