En entrevista con la ABC TV, el legislador Silvio Ovelar (ANR) mencionó que la declaración aprobada en el Senado para instar la renuncia de Julio Mazzoleni fue un procedimiento no contemplado en la legislación paraguaya porque fue una moción de censura disfrazada.

No obstante, el equipo del Poder Ejecutivo analizó hoy la coyuntura, la temperatura del ambiente y finalmente se decidió por la renuncia de la cabeza del Ministerio de Salud. Resaltó que la salida de Mazzoleni no se dio a consecuencia de alguna presión del cartismo, sino que fue por otras circunstancias.

“Mi opinión particular, yo creo que Mazzoleni no se debería ir. Se da la paradoja de que el que no debe ir, se va, y el que sí debe ir, se queda. No voy a entrar en ese detalle (dar nombres) porque trato de ser leal con el compañero y presidente de la República”, comentó.

Vale recordar que en reiteradas ocasiones Silvio Ovelar disparó contra el ministro de Educación, Eduardo Petta, y desde un comienzo lo mencionó como candidato a los cambios que el presidente debe hacer.

Cuando era titular del Congreso, en noviembre del 2018, Ovelar dijo: “Desde el primer momento yo era uno de los que opinó abiertamente que Petta no podía ser ministro, antes de que asuma el cargo”.

En marzo del 2019, el legislador dijo que el ministro de Educación se creía un emperador. “Hay los de Añetete que suben al cargo y se creen emperadores. Hay ministros y directores de entes que no reciben a los amigos Añetete”, indicó en ese entonces.

En agosto del 2019, el senador incluso tildó de maricón al ministro Eduardo Petta por haber despotricado en su contra al guiarse por chismes. El Secretario de Estado había publicado en su cuenta de Twitter que le habían informado que Ovelar supuestamente pidió a Abdo que lo saque del MEC por baja ejecución.

En octubre de 2020, Silvio Ovelar aseguró que muchos ministros nunca marcan goles y andan con la pólvora mojada. Ante la consulta de si se refería a Eduardo Petta, simplemente respondió con risas.