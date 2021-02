De los 53 votos que se requieren para el voto de censura, de momento hay solo 44, los cuales se dividen así: 22 cartistas, 7 llanistas, 6 liberales de la bancada C, 3 Patria Querida, 2 Encuentro Nacional y los diputados Édgar Acosta y Fernando Oreggioni.

En tanto que la bancada A (liderado por Salustiano Salinas) y D (por Jorge Ávalos Mariño) ya liberaron los votos.

El diputado Acosta indicó a la radio 650 AM que solamente en una oportunidad todos los liberales votaron en unanimidad pero que siempre decidieron liberar los votos. “Hasta ahora no escuché que alguien haya dicho que va a votar contra la censura de Villamayor”, aseguró.

Refirió que si bien es un opositor a Horacio Cartes, su voto será a favor de la censura contra Villamayor porque este únicamente asistió a la interpelación en la Cámara Baja para intentar desviar la atención. “Nunca respondió por qué no lo hizo de manera transparente y además no coincido con él que fue un acto protocolar, sino más bien fue una negociación que fracasó”, agregó.

Consultado sobre una supuesta alianza de liberales con colorados oficialistas para salvar a Villamayor a cambio de enjuiciar a Sandra Quiñónez o mantener otros negocios con el Ejecutivo, el legislador dijo que “la política es el arte de lo posible, no niego que no pueda existir pero no comparten conmigo ese tipo de informaciones porque me conocen como soy y hago política”.

Se menciona que una de las presiones se dio supuestamente al diputado liberal Manuel Trinidad, propietario de la empresa de limpieza Falcón Group S.A., la cual presta sus servicios a la Itaipú Binacional. Aparentemente habría existido un telefonazo al legislador desde el Ejecutivo para advertir que si acompañaba la censura, será sacado de la hidroeléctrica.