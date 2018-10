En la Cámara Baja se evalúan dos proyectos para reglamentar la pérdida de investidura y poder rajar así a los políticos que estén salpicados en hechos irregulares. Sin embargo, no podrían aplicarse a Carlos Portillo al no ser retroactiva la ley.

Este martes, el diputado Jorge Ávalos Mariño confirmó a la 650 AM que la Comisión de Asuntos Constitucionales decidió elevar al pleno los dos proyectos de la pérdida de la investidura parlamentaria y del procedimiento del mismo, como ser el término de la caducidad, entre otras cosas.

Hasta el momento, el titular de la Cámara Baja, Miguel Cuevas, no incluyó en el orden del día este punto, por lo que los casos se dilatarán aun más. Entre ellos figura el del liberal Carlos Portillo, a quien no se lo podría sacar ni al aprobarse uno de los proyectos, al no ser retroactivo.

La periodista Mirian Soilán informó que ante esta situación, la diputada Rocío Vallejos evalúa retirar la denuncia contra Portillo y presentar otra para que se proceda a impulsar de cero el “raje” del congresista involucrado en presunta injerencia en la justicia.