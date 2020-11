El desdoblamiento de las internas es lo que más conviene a la ANR y al país, según el senador Silvio Ovelar, quien no entiende cómo alguien como Lilian Samaniego puede oponerse, cuando en su momento apoyó cuantas violaciones constitucionales hubo.

El legislador oficialista, Silvio Ovelar, anunció que la mayoría decidirá por el desdoblamiento de los comicios colorados, es decir, elegir a los precandidatos para las municipales y recién el año próximo renovar las autoridades de la Junta de Gobierno.

Consideró que la supuesta ruptura de reglas y otros argumentos similares son totalmente falaces, pues jurídicamente hay dos periodos en los que se puede convocar a las elecciones: las municipales y las nacionales.

Indicó que en tal caso también se debería considerar ilegal la prórroga de mandato de intendentes, a la cual nadie se opuso en su momento.

“Ellos dicen que con esto estamos rompiendo el orden, si me habla de esto una Lilian Samaniego que en su momento cuánta violación constitucional acompañó, no vayamos a tomarnos del pelo”, opinó Ovelar en entrevista con la 730 AM.

Los principales referentes de Añetete ya se pronunciaron a favor de separar las internas de la renovación de autoridades de la ANR.