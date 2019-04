Tras el escándalo que protagonizó el senador Paraguayo Cubas, pareciera ser que los integrantes de la Cámara de Diputados no siguieron quedarse atrás y se lanzaron varias “perlitas” en plena sesión ordinaria.

El diputado colorado Roberto González lamentó este miércoles que actualmente el Congreso es escenario de un triste espectáculo, tras lo ocurrido ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde Payo Cubas agredió al comisario Aurelio Marín y al guardaespaldas de su colega Fernando Lugo.

Si bien aseguró que no puede referirse a ese caso en específico por no pertenecer a la Cámara Baja, sí cuestionó que muchos congresistas apuestan al show para salir en los medios de prensa.

“Me indigna y me preocupa el comportamiento de parlamentarios. A algunos vivitos mediáticos les produce eyaculación precoz encontrarse ante un micrófono. A otras les produce sensación multiorgásmica ver los flashes y tener un micrófono cerca de la boca para que hoy al mediodía se diga en el noticiero ‘el diputado fulano y la diputada fulana’. Seamos prudentes y serenos, basta de show de mal gusto, vamos a debates con contenido”, lanzó.

Quien se sintió aludida fue la diputada diputada Kattya González, quien justamente minutos antes de iniciar la sesión de la fecha decidió cantar y tocar la guitarra para “matar el tiempo” mientras se dilataba el inicio del encuentro parlamentario a causa de la llegada tardía de sus colegas.

En el uso de la palabra, la congresista González respondió directamente al colorado que la ciudadanía está cansada de los políticos de siempre y que siempre espera más de sus representantes. Así también recalcó que la libre expresión es un derecho constitucional.

“Nadie vendrá a decirme cómo ejercer mi función parlamentaria, no voy a tolerar acosos y abusos, que venga un macho pelo peludo a venir a instalar comentarios machistas. Usted no me mueve un pelo, voy a seguir taladrando porque soy tan diputada como ustedes. De corbatas y maletines con dineros que recorren estamos cansados”, arremetió.

Kattya manifestó que no comparte la actitud de Payo Cubas, de quien se separó mediáticamente de un tiempo a esta parte, porque ella es defensora del Estado de Derecho. “Ganas no me faltaron de hacer volar un termo por la cabeza de alguien”, acotó.

Por suerte soy multiorgásmica democrática y no una frigida moral e institucional como los que pretenden marcar pautas de “buena conducta” y en cada voto que emiten nos hunden como país…seguiremos incomodando con la ley y las ideas de un nuevo modelo de estado! — Kattya Gonzalez (@KattyaGonzalez9) 10 de abril de 2019

En respuesta, Roberto González reiteró que no acompaña ninguna actitud circense con el afán de llamar la atención y aseguró que no rehuirá de ningún debate. “¿Ahora me vendrán a decir en qué sentido tengo que pronunciarme en esta cámara? El que se siente aludida, allá ella. El que se crea dueño de la verdad, que se joda con esa premisa”, puntualizó en el dure cruce de palabras.