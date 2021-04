La ceremonia tendrá lugar desde las 12:00.

Dada las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de salud pública, así como las indicaciones sanitarias de Paraguay en función a la pandemia por el COVID-19, no será permitida la participación de manera presencial de los representantes de clubes afiliados y Asociaciones Miembro en el evento.

Los sorteos serán transmitidos en vivo a través de FOX, Directv, ESPN, CONMEBOL TV y Facebook.

LIBERTADORES

Hasta el momento, hay 28 equipos clasificados: 6 de Argentina, 6 de Brasil, 2 de Bolivia, 2 de Chile, 2 de Colombia, 2 de Ecuador, 2 de Paraguay, 2 de Perú, 2 de Uruguay y 2 de Venezuela.

Se trata de los argentinos River Plate, Boca Juniors, Racing, Defensa y Justicia, Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors, así como los brasileños Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo, Internacional, Atlético Mineiro y Fluminense.

Cerro Porteño y Olimpia son los representantes del Paraguay. Bolivia ya tiene como bazas a The Strongest y Always Ready; Chile a Universidad Católica y Unión La Calera; Colombia a Independiente Santa Fe y América de Cali.

Liga de Quito y Barcelona son las cartas de Ecuador; Sporting Cristal y Universitario los representantes de Perú, Nacional y Rentistas los de Uruguay, así como Deportivo Táchira y La Guaira son los de Venezuela.

Desde la Fase 3, en el mejor de los casos Brasil y Colombia pueden sumar dos cartas para encarar la ronda de grupos, pero Argentina, Bolivia, Ecuador y Paraguay pretenden reforzar sus posiciones con un representante adicional.

Los partidos de vuelta de la Fase 3 se jugarán entre el 13 y el 15 de abril.

En lo que respecta a los paraguayos, Olimpia y Cerro Porteño forman parte de los cabezas de serie en el bombo 1, evitando en su arranque a equipos de la talla de Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Nacional de Montevideo y Sao Paulo.

El bombo dos está compuesto por Defensa y Justicia, Inter de Porto Alegre, Atlético Mineiro, Independiente Santa Fe, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Barcelona de Guayaquil, Racing de Avellaneda y la Universidad Católica de Chile.

En el bombo tres aparecen Vélez Sarsfield, Sporting Cristal, América de Cali, Fluminense, The Strongest, Universitario, Deportivo Táchira y Argentinos Juniors.

Por último, en el bombo cuatro, se encuentran Deportivo La Guaira, Rentistas, Unión La Calera, Always Ready y los cuatro vencedores de los duelos de la tercera fase previa (Libertad vs. Atlético Nacional, Independiente del Valle vs. Gremio, Bolívar vs. Junior de Barranquilla y San Lorenzo de Almagro vs. Santos).

La Fase de Grupos, que reúne a 32 equipos emparejados en ocho zonas, comenzará el 21 de abril.

En total, son 271 días de travesía y 155 los partidos que tendrá la sexagésima segunda edición del máximo torneo de clubes del continente americano.

SUDAMERICANA

Con el nuevo formato, la Copa Sudamericana ampliará en 2021 de 54 a 56 a lista de participantes de diez países: 44 clasificados de manera directa y 12 que se sumarán desde la Copa Libertadores en distintas instancias de la competición.

Cumplida la eliminatoria de equipos uruguayos, que se resolverá entre el 13 y el 14 de abril, los 16 equipos ganadores avanzarán a la fase de grupos, donde se sumarán a seis equipos de Argentina y otros tantos de Brasil, así como a cuatro equipos eliminados de la Fase 3 de la Copa Libertadores.

River Plate y 12 de Octubre son los representantes paraguayos en esta instancia, que arrancará la semana del 21 de abril con los 32 equipos emparejados en ocho grupos de cuatro y finalizará en la del 26 de mayo.