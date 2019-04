Dead Kennedys surgió en San Francisco a finales de los 70` y fue una de las primeras bandas que tuvo un impacto significativo en el Reino Unido. La combinación de sarcasmo, sátira y humor negro en sus letras los diferenció de otras bandas punk.

Reconocidos por temas como “California Uber Alles”, “Kill The Poor”, “Holiday in Cambodia”, entre otros, esta importante banda que marcó un hito en la historia de la música cuenta con 5 álbumes de estudio y 3 álbumes con canciones en vivo. Actualmente, Dead Kennedys, está de vuelta y se encuentra conformada por East Bay Ray, Klaus Flouride, D.H. Peligro y Skip McSkipster.

Por su parte, Cadena Perpetua se formó a finales de 1990. Destacados en el circuito under y tras casi 30 años de carrera, cuentan con 10 producciones discográficas y 5 materiales en formato DVD.

Este trío punk, conformado por Edu Graziadei, Chino Biscotti y Hernan Valente, perseveró en el tiempo y se ganó su lugar en el mundo de la música. Han llegado a tocar como banda soporte de The Ramones, La Polla Records, Steve Jones, Iggy & The Stooges y Green Day, entre otros. Realizaron importantes shows en Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, Panamá y Costa Rica.

Además de estas emblemáticas bandas, no podía faltar el toque de pop punk y ska punk nacional con; Garage 21 y Square Pants.

La preventa de entradas estará habilitada en Ticketea a partir del miércoles 17 de abril, con un costo de Gs. 100.000.