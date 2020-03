La mediática hondureña reapareció para acrecentar aún más la polémica en la novela protagonizada por Friedmann Cresta, Quintana y a la que hace unos días se sumó Schupp.

Desde Instagram, Del Campo ser refirió a la supuesta nueva relación sentimental entre la joven y colorado stronista, quien provocó a Friedmann Cresta indicando que le hizo el tesapo’ê.

“Admiro el estómago de mi colega, jeje. Ese señor es denso, le conocí una vez y me regaló todo mal porque no quería hace lo que me decía y me dijo ‘para eso te pago’”, tecleó.

De esta forma, Gaby dio a entender de que Schupp prestó sus servicios.

El político por su parte, continúa disparando contra el padre del ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann Alfaro.

A través de su perfil en Facebook expuso capturas de pantalla donde se constata que el empresario continúa escribiendo a Nancy, aunque ella no quiera tener ningún tipo de contacto con él.

En el chat, Friedmann Cresta propone a su esposa, llegar a un acuerdo atendiendo el conflicto legal en el que se encuentran luego de ambos se denunciaran.