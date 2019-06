En su afán de querer llamar la atención, Larissa recurrió a rememorar su momento dorado como ‘Novia del mundial Sudáfrica’ tras colocar nuevamente el celular entre sus pechos, vestida con los colores de la bandera paraguaya.

Aunque ya tiene competencia, la modelo no se achicó ante las mujeres que le declararon la “guerra”, por el contrario salió al paso. “Yo soy única, la original, no tengo réplicas. Jamás he sido la falsificada”, expresó en una nota con el diario Perú21.

La modelo fue fotografiada por un medio brasileño, en las imágenes se ve a una Larissa alegre posando con la bandera nacional y posando con sus fanáticos. Este campeonato no solo significa una oportunidad para nuestra selección sino también denotará si Larissa aún está para sobresalir o quedará en el intento.

El próximo encuentro futbolístico será este domingo 23 a las 15:00 en el Arena Fonte Nova​ de Salvador Bahía, en donde Paraguay enfrentará a Colombia.

¿Qué estrategia utilizará Larissa Riquelme para conquistar el título de ‘Novia de la Copa América 2019”?.