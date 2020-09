Arquette, que ganó un Óscar por su papel en “Boyhood” y el Globo de Oro por “Escape at Dannemora”, colaborará en la ficción con el actor Ben Stiller (“Night At The Museum”), quien trabajará detrás de las cámaras como director y productor.

Titulada “High Desert”, la trama seguirá a una mujer que vive en el desierto de California y que tras superar una adicción sufre la muerte de su madre, evento que impulsa un cambio por el que se convierte en detective privado, indicó la compañía tecnológica en un comunicado.

Stiller y Arquette ya trabajaron en “Escape at Dannemora”, junto a Benicio del Toro, y además tienen previsto rodar otro drama para la plataforma televisiva de Apple.

De esta manera la actriz, que en los Emmy del año pasado recibió nominación doble por “The Act” y “Escape at Dannemora”, se sumará al catálogo de la empresa de la manzana mordida en su despliegue por el mundo audiovisual.

En el último año Apple TV+ ha fichado a rostros populares de la televisión como Jennifer Aniston, Oprah Winfrey y Reese Witherspoon, junto a iconos del cine como Keira Knightley, Ewan McGregor y Tom Hanks.

En sus primeros doce meses desde que la empresa fabricante del iPhone decidió estrenar contenidos televisivos, la compañía logró desembarcar en los galardones más importantes de la pequeña pantalla, los Emmy, con un total de 18 nominaciones, aunque lejos de las 160 del competidor estrella en la era actual, Netflix.

Y a nivel cinéfilo Martin Scorsese, tras triunfar con la monumental “The Irishman” (2019) para Netflix, firmó un acuerdo global para producir y dirigir diferentes series o películas para la tecnológica.