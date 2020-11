Larissa Riquelme alborotó las redes sociales al realizar un fuerte descargo contra las constantes críticas que recibe. Aseguró que no se droga, que no ejerce la prostitución y que no realiza tríos (sexuales).

La exmodelo utilizó su cuenta en Twitter para aclarar algunos puntos que al parecer le adjudican.

“Burra e ignorante”, mencionó Riquelme en su primer tweet, como términos empleados por sus detractores para referirse a ella. “El cuento viejo de siempre”, expresó.

“Seré todo eso y más también pero por lo menos no soy pu…. y que me pagan por aco… con cualquiera narc, empe, etc! Por lo menos mi cuerpo, y dignidad no tiene precio”, tiroteó.

En un segundo tweet, la intérprete de 'Lala' del programa humorístico del Trece ‘Hotel Jaja’, reforzó su aclaración con mucho más carburante.

“No me drogo y no hago tríos”, jajaja así que pueden seguir hablando de mí y decir lo que quieran al menos el título de pu… y conocida en el ambiente o mejor dicho, de ese rubro, no estoy en la lista”.

Es evidente que la farandulera además de responder a críticas, se dirigió a alguien más. Una mujer que, de acuerdo a sus tweets si se dedica a lo que le atribuyen.

¿A quién se refiere?