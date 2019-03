En contacto con ‘La siesta de M’, programa conducido por Mina Feliciángeli en Radio 1000, la mediática dijo que no cerró aún con un canal pero rechazó una importante propuesta. “Le dije que no a la que vos me dijiste que diga que sí”, se dirigió a Mina.

Sin embargo mencionó que si está cerca de uno los principales medios televisivos locales, pero su incorporación depende de la figura masculina que ya se encuentra en el canal al que migraría.

“Estoy esperando cerrar con quien sería mi dupla, un compañero genial, el país le quiere, todos le quieren, le quiero estirar a la mañana, es más de hacer programas de noche él”, refirió.

Feliciángeli intentó estirar la lengua a Yolanda sobre la identidad de quien sería su nuevo partner. “Es súper querido, después de Mario Ferreiro es el más querido, porque es más joven y si sale la rompemos”.

Park afirmó que estaría al mando de dos espacios televisivos similares a los que hacía en el SNT. Un noticiero y un mañanero pero ya no en un horario tan temprano como del ‘La mañana de cada día’, “7:30 u 8:00”, indicó.

¿A JBB y con Chiche Corte?

Según trascendidos, Yolanda Park habría dicho que no a la propuesta del Grupo Vierci para prestar más atención a la del Grupo JBB.

La presentadora arribaría a la RPC y la figura masculina a la que estaría queriendo llevar a la mañana es Chiche Corte, quien hace semanas precisamente rechazó pasar al SNT para una nueva temporada de ‘La Mañana de Cada Día’.

Desde HOY intentamos comunicarnos con Chiche pero no hubo respuesta. Sin embargo, una fuente interna de Canal 13 confirmó que el conductor de radio y Tv seguirá en la televisora “en busca de proyectar otro perfil” al ya conocido y reflejarlo en un nuevo ciclo televisivo.

Chiche Corte es la figura fuerte de la RPC desde hace mucho tiempo. Luego de años de hacer dupla con Paola Maltese en el prime time, el comunicador encabezó las propuestas de entretenimiento del 13, luego de la ida de esta a Grupo Chena, para la conducción de MasterChef por Telefuturo.

Chiche mantiene una gran amistad de años con Yota por lo que química entre ambos sobrará y de aceptar su invitación, sería algo distinto a lo que viene desarrollando en su carrera.