Pasaron 27 años de la última vez que Tana se presentó en escena. La obra ‘Boing Boing’ significó una larga pausa actoral para ella, en la que encaró al teatro desde su faceta de directora y dramaturga, a la par de la enseñanza. Primero como docente del Instituto Municipal de Arte (IMA), y desde hace 12 años en su propia institución, el Taller Integral de Actuación (TIA), el cual dirige junto a su eterna dupla Juan Carlos Maneglia, con quien además se dedicó de lleno al rubro audiovisual.

“Es un desafío enorme y es como un recomenzar varias veces”, dice Schémbori acerca de la puesta que reafirma la frase la tercera la vencida. Y es que el estreno de la misma estaba previsto ya para mayo del 2020, pero la pandemia obligó a la producción a parar su desarrollo.

Tras varios meses se prepararon para marzo del 2021 y lograron estrenar con tres funciones un fin de semana, pero el aumento de casos críticos y muertes por COVID-19, así como el caldeado ambiente político y social, los llevo nuevamente a hacer una pausa. Ahora, ante la situación favorable tras la llegada de las vacunas el equipo retornó con pilas recargadas y ya forman parte de la cartelera teatral.

“Son como reinicios, reformateos, replantearnos cosas. Es hermoso encontrarme con mi faceta de actriz, encontrarme con compañeros maravillosos, con un director increíble, con un libreto que tiene muchas lecturas y sobre todo con una comedia que en estos momentos es tan necesaria”, asevera la artista.

De acuerdo a la directora de las películas ’7 Cajas’ y ‘Los Buscadores’, a diferencia de marzo, en esta ocasión siente que la energía bastante y positiva y el momento propicio para que esta obra esté actualmente sobre tablas.

Pero, independientemente al contexto ¿por qué tardó tanto en volver a las tablas?

“Tana es un poco cobarde, como directora parece que se cubre un poco con Juanca (Maneglia), se cubre con la gente. Como actriz como que se desnuda un poco más. Se dio el tiempo y con la insistencia de Lourdes García que parece que creyó más en mí que yo misma… me sentí comprometida, porque no quería enfrentarme a mi faceta de actriz, pero ahora me siento muy cómoda y le voy a dar oportunidad a la Tana actriz”.

Asevera que la pausa la ayudó a descubrir más cosas sobre su personaje en la puesta, y ahora lo disfruta más. “Gregoria tiene mucha fe, y cree mucho en Dios y bastante parecida a mí en ese sentido”.

Invita al público a no perderse del espectáculo. “Es una comedia sumamente fina, tiene varios niveles de lectura pero yo creo que habla mucho del ser humano, en su ego, en su condición más vulnerable”.

“NO EXISTEN LAS CASUALIDADES”

Como “un sueño largamente acariciado” cataloga Lourdes García, el volver a hacer mancuerna con Tana sobre tablas. “Trabajamos en 1994 la última vez y siempre tuve muchas ganas de volver a trabajar con ella”.

La comediante comenta que son muy amigas, pero desde antes de serlo siempre hubo una química especial entre ambas. “Nosotras nos miramos, nos entendemos, nos retroalimentamos nuestras energías, entonces es maravilloso trabajar con una persona así. Nunca me olvidé de esa sensación de estar trabajando con alguien que te cause tanto placer”.

Esa misma química es la que vio el escritor y director de la obra, el argentino Guillermo Hermida, quien se inspiró en ellas para escribir la historia, la cual tiene aspectos de cada una.

El elenco reúne a actrices consagradas con nuevos talentos.

“Es una hermosa fusión (de generaciones). Yo creo que no existen las casualidades sino las causalidades y todo fue por una causa. Costó que este proyecto salga pero va a salir hermoso porque nos juntamos un grupo de gente que evidentemente teníamos que estar. No hay nada más placentero cuando las cosas simplemente fluyen”.

En ‘Un Premio Para Lucía’, Tana interpreta a ‘Gregoria’, la asistente de Lucía (Lourdes García), una actriz de gran trayectoria, quien “explota”de nervios cuando es obviada en las nominaciones de unos premios, en los que sus compañeros fueron nominados y nominadas. El hecho es causal de situaciones desopilantes encabezadas por Lucía.

Además de Tana y Lourdes, integran el elenco Rossana Bellassai, Manni Delvalle, Dani Willigs, Rodrigo Pastore y Damián Ricardo. La asistencia de dirección es de Jorge Báez y la asistencia de producción es de Raúl Acosta, Santiago Rivarola, Keren Gavilán, con producción general de R al revés.

La obra se presenta los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00 en la Sala Molière de la Alianza Francesa de Asunción. Las entradas pueden ser adquiridas contactando al Whatsapp (0982)839489.