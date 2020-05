El presidente Mario Abdo Benítez respaldó nuevamente a sus ministros, en especial al de Educación, Eduardo Petta, quien es blanco de cuestionamientos por no implementar un plan oportuno y eficaz en el marco de la pandemia sanitaria.

En entrevista con la radio Ñanduti, el mandatario Mario Abdo Benítez fue consultado por qué eligió a personas muy cuestionadas e incapaces para ocupar cargos tan importantes en instituciones como Agricultura y Educación.

Al respecto, el mandamás aseguró que el ministro Rodolfo Friedmann pudo demostrar su capacidad al frente de la institución y recordó que lo eligió porque tenía experiencia en el manejo administrativo al dirigir el departamento de Guairá.

Al preguntársele por qué se lo sacó al entonces ministro Denis Lichi si es que estaba trabajando bien en el MAG, afirmó que fue un cambio que se tuvo que hacer por la coyuntura política del momento. Ahora Lichi fue elegido para presidir Petropar tras la salida de Patricia Samudio.

Respecto al caso de Eduardo Petta, el presidente Abdo dijo que “pueden decir que no entiende de Educación, en la interpelación será una gran oportunidad para que muestre el avance que se tuvo en políticas educativas y los logros de nuestra administración. Valdría la pena escuchar porque hay avances significativos”.

La máxima autoridad recordó que incluso Julio Mazzoleni (Salud Pública) fue cuestionado en su momento, como así también Benigno López (Hacienda). Ambos realizaron un buen trabajo en el marco de la pandemia, lo que le vale al Paraguay el reconocimiento mundial, según celebró. Otro caso es el de Arnoldo Wiens (MOPC), sobre quien dijo que también fue criticado cuando fue designado, pero que ahora tiene un récord de ejecución en obras públicas

“Un deshonesto no puede estar en mi gabinete, alguien que roba no puede estar. De qué sirve una eficiencia así. No se puede sostener a alguien deshonesto por más eficiente que sea”, dijo en otro momento.

Por otra parte, sobre el caso del intendente de Pedro Juan Caballero, dijo que ordenó el relevo del comandante responsable del custodio de la frontera y la apertura de un sumario administrativo para ver las responsabilidades de la cadena militar que está al frente del operativo. “No importa quién dio la orden, porque uno está en la cabeza y es el responsable”, remarcó.