En entrevista con la radio 800 AM, el abogado José Domingo Almada señaló que por mandato de los directivo de Eurofarma presentó dos denuncias penales ante la Fiscalía contra personas innominadas, luego de tomar conocimiento de la existencia de facturas falsas de parte de la empresa paraguaya Insumos Médicos SA, del clan Ferreira, la cual presentó documentos adulterados a nombre de Eurofarma para burlar los controles sanitarios.

El letrado contó que dicha empresa utiliza el rótulo de una firma internacional de primera línea del mundo, pero compra más barato en otros países que no tienen alta vigilancia sanitaria y esa mercadería finalmente ingresa al mercado paraguayo.

Detalló que el 23 de abril presentaron la primera denuncia al tener una copia de una factura falsificada y ahora hicieron la segunda denuncia por tres facturas adulteradas que datan del 2018. En el primer caso se habla de medicamentos oncológicos y en el segundo son para terapia intensiva, según comentó. “Es gravísima la situación”, acotó.

“Estos productos son fabricados en el Brasil y tienen trazabilidad. El contenido no existe en la contabilidad y no ingresó por exportaciones de Eurofarma. Con facturas falsificadas traen productos de India y China, sin ninguna trazabilidad o control de Dinavisa. Nosotros no tenemos los documentos originales. Tendrían que estar en Dinavisa y Aduanas, que tuvo que haber controlado el ingreso de los productos. Tuvo que haberse percatado que la autorización era para el Brasil, no China o India, dijo además.

Por último señaló que el Ministerio Público está trabajando minuciosamente y que por lo tanto se siente tranquilo con la investigación.