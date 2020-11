El comisario Alarcón mencionó que los casos de sextorsión se deben a dos motivos: por la disponibilidad de la información de las redes sociales al que acceden los ciberdelincuentes y segundo, por la falta de protección de los datos importantes de parte de los usuarios y la incapacidad de detectar los perfiles falsos.

Sobre los perfiles falsos, el jefe policial indicó que se deben verificar las cuentas con las informaciones que posee, tipo de fotos, las conversaciones dentro del perfil, cantidad y tipo de amistades.

“Analizar bien primeramente antes de aceptar la solicitud y posteriormente continuar con algún tipo de conversación, porque los delincuentes con cualquier tipo de información que consigan como ‘Un hola, ¿Qué tal?’ ya es suficiente para extorsionar”, expresó en contacto con radio 650 AM.

Entre las modalidades más utilizadas por los ciberdelincuentes, figura la utilización de fotos sugerentes de jovencitas y la mayoría de las víctimas son hombres.

CITAS A CIEGAS, MODUS OPERANDI QUE ESTÁ DE MODA

El modus operandi de moda son las citas a ciegas pactadas a través de las redes sociales.

“Una hermosa mujer te cita a su departamento y uno va. Estas personas instalan cámaras, entonces la persona va y toca el timbre, y nadie atiende. Pero ya estás siendo filmado y luego utilizan eso en tu contra”, detalló el comisario.

Finalmente el jefe policial recomendó no ceder a la presión, no girar sumas de dinero, no responder los mensajes y bloquear directamente a la cuenta.

“Se debe dejar de contestar los mensajes porque cuando te ven en línea te van a ver por todas las redes sociales, te van a bombardear con mensajes. No girar el dinero, porque una vez que uno cede, esto no termina solo porque pagó, le van a seguir pidiendo más y más”, afirmó.