El trabajador que no desea aplicarse la vacuna anticovid no puede ser obligado por sus patrones a presentar su carnet de inmunización para seguir en su puesto laboral.

El abogado Eduardo Pérez Avid, experto en derecho penal, indicó al canal GEN que no existe ningún artículo legal que avale la práctica que comenzaron a hacer los empleadores, la de exigir el carnet de vacunación a sus colaboradores, caso contrario serán desvinculados.

El letrado comentó que algunos patrones utilizan una ley de vacunas que habla de la obligatoriedad de inmunizarse contra enfermedades prevenibles, pero remarcó que en el caso del Covid-19 no se aplica esta normativa, atendiendo que la dosis anticovid no previene el virus.

“Las empresas no pueden obligar a sus empleados a vacunarse. Si no quiere vacunarse, no existe forma de obligarle. El empleador tiene la potestad de despedir injustificadamente y pagarle lo que corresponde, pero el trabajador echado luego puede demandar por discriminación y daño de su imagen por esa desvinculación irregular. Se abre una puerta de posibilidades en el ámbito legal”, advirtió el entrevistado.

El abogado Pérez argumentó que con el fin de mantener el puesto laboral acorde a buen relacionamiento, la empresa puede implementar ciertos incentivos de los empleados para que se vacunen, antes que obligarles. Por ejemplo una medida podría ser dar dos días libres, en vez de uno para ir a la inmunización, según agregó.

Por otro lado, el letrado lamentó que exista un silencio desde el Ministerio de Trabajo ante esta problemática generada. A su parecer hace rato hubiera implementado una mesa multidisciplinaria y sacar una recomendación para estos casos. “El Ministerio tiene la potestad de recibir denuncias por este tipo de condicionamientos. Si no existen condiciones, el trabajador puede darse como despedido, recurrir al Ministerio para una intermediación y también demandarlo para recibir una indemnización”, agregó.

Por último, el entrevistado aclaró que tampoco se puede exigir el carnet de vacunación a los postulantes para incorporarlos a un nuevo puesto laboral.