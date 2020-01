La defensa de la familia Zacarías, presentó este jueves una recusación contra los fiscales del caso, Josefina Aghemo, Luis Said, Sussy Riquelme y Claudelina Corvalán. El argumento es una supuesta mala fe e ignorancia por parte de los agentes del Ministerio Público.

El abogado Ricardo Preda, argumentó que la recusación contra los fiscales, es porque habrían realizado varios actos investigativos fuera del objeto de la denuncia.

Una de las irregularidades citadas por Preda, es que los fiscales presentaron un requerimiento de ampliación de la imputación contra el senador Javier Zacarías Irún en la causa relacionada a la lesión de confianza, lo cual según el abogado, “no tiene sentido”.

“Si los fiscales consideraban que había otros hechos que no fueron previstos en la imputación inicial, entonces debieron haber remitido los antecedentes a la mesa de entrada de la Fiscalía General”, dijo Preda en comunicación con Radio Ñandutí.

Señaló además como otra “irregularidad grave”, el hecho de los fiscales soliciten la prisión preventiva del senador, en una causa donde ya se le había impuesto una medida cautelar.

Con respecto, a la causa que se investiga por supuesta declaración falsa, Preda indicó que existen variaciones en el documento de la imputación.

“Incluso omitían los datos que solicitábamos, no nos querían mostrar los oficios, argumentando que llevó aquel o tal funcionario. Ocultaron evidencias, no practicaron diligencias que sugerimos, un sin números de irregularidades…”, expresó.

“No puedo afirmar qué les mueve, solamente puedo señalar ignorancia absoluta y mala fe. ¿Qué les motiva? Eso ya no sé. Y si no es mala fe, dando el beneficio de la duda, solo queda la ignorancia absoluta y ninguna me da la tranquilidad de tenerlos como agentes fiscales”, concluyó el abogado.