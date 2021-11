El colegio Ysaty se encuentra en el ojo de la polémica luego de que los los alumnos inmunizados contra el COVID-19 pidieran dividir a sus invitados en la colación, de modo a no mezclar a aquellos vacunados con los que aún no fueron inmunizados contra el Covid.

La directora del colegio Ysaty, Amada Apuril, comentó a la 800 AM que todos sus alumnos que van a egresar y participarán de la colación ya están inmunizados. Sin embargo, algunos familiares no se vacunaron e inclusos hay padres antivacunas que pregonan contra las dosis anticovid. “Los hijos de los antivacunas dan clases a distancia, no les envían luego al colegio, pero sí les envían al fútbol, hay mucha incoherencia”, agregó.

“Nosotros queríamos que haya un sector de vacunados y otros de los no vacunados en la fiesta de colación por el riesgo de contagio. Nosotros estamos inmunizados, pero hay un grupo grande de no vacunados”, indicó.

Sin embargo, esta iniciativa no fue del agrado del Ministerio de Educación. “Si el MEC no quiere, y bueno, que se mezclen y junten todos (vacunados y no vacunados) y que sea lo que Dios quiera. Nosotros lo que queríamos era proteger a los no vacunados, ya que ellos son los que están en riesgo. Nosotros ya estamos todos vacunados. Que el MEC se responsabilice si hay algún contagio, lastimosamente no quiere que hagamos”, señaló la directora.

Ante este revés, Apuril sostuvo que tendrán que hacer tres actos de graduación con 100 alumnos en cada uno y solo con dos invitados por cada estudiante para evitar aglomeraciones. “Espero que todos usen el tapabocas y se laven las manos para entrar al acto”, puntualizó.

Por su parte, la viceministra de Educación Básica, Alcira Sosa, dijo a la radio 650 AM que no se ajusta a ningún tipo de normativa vigente en el país el generar esa discriminación entre las personas. Además recordó que el MEC ya publicó su protocolo para la organización de los actos de graduación según las normativas analizadas conjuntamente con el Ministerio de Salud.