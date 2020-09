Este martes, el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, mencionó que se estima que el pico de Covid-19 se daría en unas semanas más y que actualmente se observa un relativo estacionamiento o mejoría en la velocidad de la propagación del virus, con una desaceleración leve del contagio.

"Las estimaciones que se hacen son como el pronóstico del tiempo, son estudiadas, pero no son infalibles. En ese contexto el pico está estimado en 3 semanas o 4 tal vez. No solo hay que aplanar sino hay que desinflar la curva", indicó a la 650 AM.

A su vez, el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, dijo al programa Tempranísimo (Universo 970 AM) que todo hace suponer que estaríamos en una meseta y que lo ideal sería que esta se extienda por unas semanas más y luego comience a descender. Esta mejoría podría durar tres meses, tal como ocurrió en otros países, aunque existe también la posibilidad que ni bien baje el ritmo de contagio, se dé una abrupta subida, según alertó el entrevistado.

Ambos referentes del sistema público sanitario sí coinciden en que los contagios ya no están subiendo, sino más bien se mantienen en un alto nivel.