El nuevo protocolo para viajeros que estaría siendo implementado próximamente por el Gobierno Nacional para el retorno de compatriotas del extranjero permitiría la realización de la cuarentena obligatoria directamente en el domicilio y ya no en los albergues.

Federico González, ministro asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia y responsable del CODENA, manifestó a ABC Cardinal que actualmente se encuentran trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud en la redacción de un nuevo protocolo para viajeros.

Si bien no ahondó en detalles, sí adelantó que se incluyen -entre otras cuestiones- nuevas disposiciones para los compatriotas que retornen del extranjero.

El mayor cambio radicará en lo referente a la cuarentena obligatoria que podría ser realizada directamente en el domicilio de la persona y ya no necesariamente en los albergues u hoteles salud, según mencionó.

González enfatizó que aún se encuentran trabajando en la redacción del citado protocolo y, por ende, aún no existe una fecha de promulgación oficial por parte del gobierno. En ese mismo sentido, el Ministerio de Salud ya publicó un comunicado aclarando que, hasta tanto no se emita un decreto por parte del Ejecutivo, no habrá cambios.

El responsable del CODENA habló sobre las dificultades que conlleva el hacer cuarentena en la casa, especialmente en cuanto al cumplimiento del protocolo sanitario. De cada 10 personas que lo hicieron de manera excepcional, solo 3 cumplieron el protocolo, precisó.

Durante la entrevista, confirmó que el proceso de repatriación de paraguayos desde Brasil va a continuar hasta tanto entre en vigencia el nuevo protocolo, por lo que aún se prevé el ingreso como hasta ahora por medio de buses especiales.

Respecto a la posibilidad de que haya personas que deseen ingresar al país aprovechando la reapertura de fronteras, sostuvo que van a tratar de controlar lo mejor posible para evitar que eso ocurra, aunque admitió que “va a ser muy difícil”.

El ministro asesor de Asuntos Internacionales confirmó que justamente se están viendo los mecanismos para hacer la diferenciación entre el que ingresa para hacer turismo de compras en ciudades fronterizas y el que regresa para ser repatriado.