César Martínez Téllez, representante legal de la empresa 29 de Septiembre S.R.L., en entrevista con la 970 AM indicó que en febrero del 2018 ya había denunciado por escrito ante el Viceministerio de Transporte la circulación de unidades “pirata” de la Línea 18, las cuales no tienen ninguna responsabilidad por no estar legalmente habilitadas.

Luego de hacer una primera denuncia, se volvió a hacer la reiteración a las nuevas autoridades -en este caso, al viceministro Pedro Britos- sobre la existencia, circulación y proliferación de estas unidades no reconocidas, refirió.

Según Martínez, estos “colectivos pirata” son “el negocio del Viceministerio del Transporte y de las empresas que están en contra de la Línea 18” porque perjudican su operativa, además de ensuciar su imagen al tratarse de unidades chatarras que juegan carreras, se quedan en el túnel o cuyos choferes no tienen registro y causan desmanes en la vía pública.

El abogado sostuvo que los conductores de estos ómnibus no tienen nada que ver con la empresa y los catalogó como “criminales asociados que circulan con el emblema de la Línea 18”. Sobre los mismos pesan denuncias ante la Fiscalía y la Superintendencia de Seguros por la falsificación de boletas, emisión de pólizas falsas, entre otros delitos, según mencionó a la emisora radial.

El chofer que había resultado herido de un impacto de bala la semana pasada tenía denuncias por coacción, amenazas, intervención peligrosa en el tránsito y otros delitos, señaló Martínez.

El mismo acusó a los choferes que trabajan irregularmente en nombre de la Línea 18 por haber cometido una serie de actos de vandalismo, incluyendo la rotura de parabrisas de las unidades y agresiones a los trabajadores que sí pertenecen a la empresa.

Según mencionó, en una oportunidad se habían juntado entre cerca de 30 personas para cerrar el paso de los colectivos y obligar a los pasajeros a descender de dichas unidades por la fuerza. Asimismo, comentó que la vez pasada, el chofer que resultó herido de bala se había ido a atropellar la parada de la empresa buscando causar desmanes.

Martínez volvió a cuestionar al viceministro de Transporte, Pedro Britos, por no haber actuado ante las denuncias realizadas anteriormente y pidió que se pueda solucionar el conflicto de una vez por todas.