​Un usuario en Twitter denunció que la senadora Mirta Gusinky ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, pese a no contar con la edad requerida en esta etapa del proceso de vacunación.

Al hacer la verificación en la plataforma Vacunate del Ministerio de Salud, se puede constatar que efectivamente figura el nombre de la parlamentaria de la ANR como vacunada.

De acuerdo a lo que aparece en el registro, recibió la dosis de la vacuna AstraZeneca en el Vacunatorio Regional en fecha 20 de abril del corriente.

Cabe recordar que la senadora aún no puede recibir oficialmente la vacuna antiCOVID ya que posee 73 años y actualmente la inmunización corresponde a personas adultas mayores de 75 años en adelante.

Vacunaciones VIP



Senadora Mirta Gunsinky, ¿nos aclaras qué hacias el 20 de abril en el Vacunatorio Regional? Según los datos del ministerio, fuiste a vacunarte cuando aún no te correspondía. pic.twitter.com/dONKtBBCpS — Valentin Sánchez (@GVSanz) April 30, 2021

En entrevista con Radio Uno, la legisladora desmintió esta información y aseguró que se trató de un error ya que todavía no fue vacunada contra el COVID-19.

Asimismo, confirmó que en fecha 12 de abril se registró en la plataforma del Ministerio de Salud y aguarda su correspondiente agendamiento.

“Les aclaro que no me vacune, hay mucho lio con el tema de las vacunas”, expresó a la 650 AM, poniéndose a disposición para ser revisada por un médico que confirme la veracidad de su afirmación.

Gusinky dijo que esto se trata de una agresión contra su persona y no descartó tomar acciones legales en vista a lo ocurrido.

En otra entrevista con ABC Cardinal, la senadora confirmó que sí planea vacunarse pero en Estados Unidos con la vacuna de Johnson & Johnson. Para el efecto, ya hizo el trámite de renovación de su visa para poder viajar.