Las empresas que intentaron estafar por US$ 14 millones al Ministerio de Salud Pública con los insumos médicos, ahora desean sentarse a negociar con el Gobierno para llegar a un acuerdo entre las partes. Se trata de Insumos Médicos S.A. y Eurotec, ambas vinculadas al empresario Justo Ferreira.

José Fernández Zacur, abogado externo de las firmas IMEDIC y EUROTEC, indicó en entrevista con la radio 800 AM que desde los mandos medios de Salud Pública decidieron enviar una nota a la aseguradora comunicando el incumplimiento del contrato, sin tener una resolución de la máxima instancia de la institución. Esto se habría dado en atención a que el ente estatal dio un adelanto del 20% a las proveedoras de insumos médicos, pero estas no cumplieron con lo pactado y casi todo el lote traído de China fue rechazado por no cumplir con las especificaciones.

El letrado señaló que ya planteó un recurso de reconsideración y ver la posibilidad de apelar la decisión, de modo a encontrar una salida al embrollo. Aseguró que ambas firmas desean sentarse a encontrar una solución, porque no existe ningún carguero que esté viniendo al país con insumos médicos, por lo que Salud Pública debe llegar a un acuerdo con sus clientes, a su parecer.

Lamentó que el objetivo de la actual situación “es el tiroteo y quemarles en la plaza pública” a los representantes de estas dos firmas. “Este problema que tienen las empresas, los tuvieron los gobiernos que decidieron arriesgarse a hacer las compras mediante intermediarios. (Mis clientes) están desesperados por encontrar una solución. No saben si cambiar o hasta donar los insumos. Pero no hay línea de conversación con el Ministerio”, argumentó.

Fernández Zacur indicó que Salud Pública rechazó las mascarillas porque sus indicaciones están en inglés y no en español, tal como requería el pliego de bases y condiciones. Al respecto, aseguró que por la urgencia del pedido y el poco tiempo, fue imposible hacer la traducción. “La marca aceptada era HK y ayer arrimamos una constancia de la misma. Aclaramos que la marca HK es igual a la marca HK tal cosa”, agregó.

Reconoció además que fue una sorpresa para la propia compañía proveedora que las camas no cumplan con las especificaciones (son solo de dos niveles, pero deben ser tres, y no tienen el colchón). “Nosotros nos hicimos responsables y ofrecimos una salida”, insistió.

En otro momento, el abogado dijo no conocer quiénes dirigen la empresa. “Me contrató la persona que me contrató. Soy abogado de una persona jurídica, no una física”, indicó y optó por resguardarse el dato. Según trascendió, ambas firmas pertenecen al empresario Justo Ferreira, quien tiene oscuros antecedentes.

Tampoco el entrevistado sabe si la familia Samaniego tiene relación alguna con el lote. Vale recordar que el depósito en el que encontraron las camas hospitalarias que llegaron de China, luego de una denuncia por parte de los vecinos, resultó ser propiedad de una sobrina del diputado Arnaldo Samaniego y la senadora Lilian Samaniego. “Eso si que ya no sé”, dijo sobre el punto.