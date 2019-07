El presidente de la Junta Municipal de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, firmó la nota que solicitaba un informe referente a las paradas de taxi de la ciudad.

El intendente Mario Ferreiro debía responder en un plazo no mayor a ocho días, el cual se cumplió el pasado jueves 18 de julio, sin señales de respuesta a ninguno de los puntos.

La Municipalidad debe contestar sobre: cantidad de paradas de taxis habilitadas, monto abonado por los permisionarios del servicio de taxis y el detalle de los mismos, monto abonado por la APTA y el detalle, mecanismos para acceder una parada.

La solicitud había sido enviada después de que el gremio de taxistas iniciara las protestas, bajo el principal argumento de que ellos pagan un canon y que los servicios de Uber y Muv “operan ilegalmente”.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Junta sesionó ayer para emitir un dictamen acerca de la minuta que será estudiada este miércoles.

Los concejales consensuaron que no se cobrará canon, no se limitará la cantidad de vehículos y no se exigirá registro profesional, sino solo el particular.