El Dr. Carlos Pallarolas, neumólogo de Ciudad del Este, dijo a la radio Universo y canal Gen que es muy preocupante lo que pasa en Alto Paraná con el elevado contagio del coronavirus. “Hendy, esa es nuestra realidad. Es delicada la situación con un 100% de ocupación de las camas. Esperamos que las restricciones se extiendan a las tres ciudades cercanas también”, indicó.

El entrevistado refirió que existe la alta sospecha que se tenga la variante brasileña en nuestro país, porque se ve una altísima contagiosidad y una mayor agresividad en los cuadros. “Llama la atención que vemos más jóvenes internados con cuadros graves”, advirtió.

Lamentó que nadie hace caso y se percibe el negacionismo importante en la ciudad. “¿Qué necesidad tenemos de meter miedo? Contamos solo la realidad. Nadie va a morir o sufrir porque un año no va a la playa, pero mucha gente no entendió eso. (…) Si no hay comprensión de la gente, vamos a llenar los pasillos, incluso los polideportivos”, puntualizó.