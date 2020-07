En conversación con la radio Universo 970 AM, la doctora Carolina Aquino, directora del Laboratorio Central, dijo que hay kit de extracción para los siguientes 8 a 10 días. “Es una deficiencia a nivel regional y estamos haciendo todas las gestiones administrativas para conseguirlas”, sostuvo.

Los fines de semana generalmente hay menos toma de muestra y la gente se va menos a la Costanera, dijo respecto a por qué bajó de vuelta la cantidad de testeo de coronavirus.

En otro momento, la especialista dijo que hay personas que van a practicarse la prueba solo por el temor ante la situación actual, pero no cumplen con los requisitos, ya que no son contactos de casos positivos o no tienen síntomas, por lo que pidió cumplir con el protocolo.

Los que deben hacerse las pruebas son las personas con síntomas respiratorios, dolor de cuerpo, pérdida de olfato y gusto, o si es contacto de un positivo, siempre con previo agendamiento en el 154.

CASO DEL DIPUTADO GARCÍA

Por otra parte, Aquino dijo que aún se desconoce qué pasó en el caso del diputado Sebastián García, quien primero dio positivo a coronavirus en un laboratorio privado y luego otros dos negativos en el público.

“Pueden ocurrir varias cosas, recibimos la muestra del laboratorio privado y la segunda del sector público, ambas dieron los mismos resultados. Nosotros nos encargamos de la tercera muestra y el resultado fue negativo”, explicó.

La doctora dijo que fueron hasta el laboratorio en cuestión y constataron que fue un proceso bueno y que se siguieron las pautas y protocolos. “Es de mucho renombre y trabaja con todos los requisitos de calidad”, acotó.

“Pudo haber una baja carga viral, inconveniente en el procesamiento de la muestra o en la etapa preanalítica”, esgrimió al motivo que derivó en estos resultados dispares. Se sigue analizando para saber qué ocurrió.