Paraguay sentó postura a favor de mantener la tarifa en USD 22,60 Kw/mes, y Brasil comunicó su posición de reducirla a USD 18,95 Kw/mes, amparándose en el Anexo C, que estipula la disminución de la misma ante la amortización de la deuda, que este año caería a 600 millones en la suma anual. De hecho, Brasil ya está aplicando una tarifa provisoria que va de la mano de su postura.

Sin embargo, nuestro país también tiene otros argumentos para congelar la tarifa, mediante la justificación de la utilización de los recursos. Por ejemplo, el Anexo B establece la realización de obras complementarias que podrían ser financiadas con el dinero que sobrará este año con la caída del pasivo.

A esto se suma otra herramienta jurídica revelada hoy por el exdirector paraguayo de Itaipú, James Spalding. Se trata de un Fondo de Desarrollo Social creado y puesto en vigencia en el 2016, como parte de una política energética nacional que se extiende hasta el 2040 en tres etapas.

A corto plazo en el 2023, a mediano en el 2030 y a largo en el 2040. “Dentro de la meta del 2023, no es coincidencia que la fecha sea la misma que la de los 50 años del tratado, se habla de la posibilidad de crear ese fondo económico de desarrollo social con el espacio que se gana al terminar de pagar la deuda”, explicó Spalding en entrevista con Gen.

Indicó que actualmente la duda ya no pasa por el qué debe hacer Paraguay en la negociación de la tarifa, sino cómo, y que ahí entrará en juego la habilidad negociadora individual que haga ver que ambos países puedan quedar satisfechos, comprendiendo la situación el otro

“Ahora Brasil tiene otro pensamiento y ahí es donde tenemos que encontrar ese punto intermedio. Espero que el diálogo pueda llegar a buen puerto antes del 23 de febrero. Ojalá el presidente Bolsonaro pueda entender que los beneficios que está planteando Paraguay son mutuos”, concluyó.

POR QUE PARAGUAY NECESITA INVERTIR

Del 50 % de energía que le corresponde a Paraguay como socio de la binacional, hoy dispone del 20 %, debido a que no tiene forma de utilizar la totalidad, no solamente por no poder consumir el 100 % de lo que le pertenece, sino por no poder retirarla ante la falta de infraestructura eléctrica.

Brasil utiliza el porcentaje restante mediante el pago en concepto de cesión de energía.Sin embargo, si alguna vez nuestro país pretende retirar toda la energía que le corresponde para comercializarla o generar otros proyectos, necesita invertir en infraestructura.