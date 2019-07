La jueza Magdalena Narváez no leyó todo el expediente y eso la llevó a cometer un error, al haber admitido un inmueble embargado como garantía, que había sido propuesto por la defensa del diputado Ulises Quintana cuando el anterior magistrado de la causa realizó la primera imposición de medidas.

La jueza Magdalena Narváez, quien fue muy cuestionada por liberar al diputado Ulises Quintana, reconoció que no leyó la totalidad del expediente, que consta de 20 tomos.

La misma estableció como fianza una propiedad valuada en 460 millones de guaraníes, que fue propuesta por la defensa del político a inicios del proceso cuando el anterior juez Ayala Brun le impuso la medida de prisión preventiva, la cual ella revocó ahora.

Lo que la nueva jueza del caso obvió fue que el inmueble que había ofrecido la defensa en ese entonces posteriormente fue embargado. “La fiscal advirtió eso y luego corroboré que el anterior juez había embargado”, reconoció, aunque esto se dio luego de que Quintana obtuviera su libertad.

“Tengo que reconocer que fue un error no tener a mano eso al momento de definir sobre el inmueble que se dejó como garantía real. Tomé esa situación como una fianza real. No sé si me expongo a mal desempeño de funciones, porque solo es un error procesal”, dijo.

Señaló que para concretarse esta liberación, la defensa presentó un incidente el miércoles 3 de julio, la Fiscal contestó el viernes y ella ya resolvió el lunes. Alegó que se debe actuar lo más rápido posible porque se está analizando la privación o libertad de una persona, que es un bien jurídico más importante.

Narváez alegó en entrevista con la R800 AM que en este caso no hay peligro de fuga u obstrucción de la justicia, pese a que la Fiscalía considera lo contrario.

“Él (Ulises Quintana) no está en libertad porque se le impuso una fianza real, él está en libertad porque la ley establece que él debe estar en libertad. Como medida para asegurar su sometimiento al proceso, le impuse la fianza real, que puede ser modificada y ahora estoy en eso”, dijo a Unicanal.