El Ministerio de Salud compró insumos por US$ 14 millones de las empresas Insumos Médicos S.A. y Eurotec, ambas vinculadas al empresario Justo Ferreira. Sin embargo, estas proveedoras no cumplieron con las especificaciones que establecía el pliego de la licitación realizada por vía de la excepción (de manera directa) y el ente estatal tuvo que rechazar por completo el lote. Es así que se perdió más de un mes en este proceso de cuarentena y ahora se comienza de cero con una nueva adjudicación.

El doctor Julio Rolón, viceministro de Salud, especificó a la radio Universo 970 AM los puntos por los cuales se rechazaron todos los insumos traídos por las empresas Insumos Médicos S.A. y Eurotec de Hong Kong en el primer avión carguero que llegó hace dos semanas al país. Desde el inicio ambas firmas fueron muy cuestionadas, ya que cometieron groseras irregularidades para hacerse de la millonaria licitación, como por ejemplo la supuesta colusión entre ambas, porque pertenecen a los hijos de Justo Ferreira, los hermanos Patricia y Marcelo Ferreira Pascottini.

Eurotec logró cerrar un contrato para la provisión de 40 mil protectores faciales, 30 mil protectores oculares, 6 millones de máscaras quirúrgicas y 80 mil trajes de protección para riesgos biológicos. Mientras que Insumos Médicos debió proveer de 1.700.000 máscaras con filtro de protección, 80.000 trajes de protección para riesgos biológicos y 50 camas manuales para pacientes con Covid-19.

La autoridad sanitaria indicó que todos los ítems mencionados del llamado 36 fueron rechazados por cuestiones técnicas. En el caso de las mascarillas, estas cumplen con las especificaciones técnicas (cuentan con tres capas y son quirúrgicas), pero no son de la misma marca que solicitó Salud Pública.

Respecto a los trajes, la marca coincidía con el pedido, pero no cumplían con las especificaciones técnicas, ya que se solicitó el mameluco del nivel tres, pero se trajo finalmente el del nivel más bajo.

Con relación a las camas, el entrevistado dijo que expresamente se dejó establecido en el pliego de bases y condiciones que debían contar con tres articulaciones y colchón, pero la empresa en cuestión decidió traer las que tienen solo dos articulaciones y sin el colchón respectivo.

Julio Rolón mencionó que ambas empresas tienen ahora un plazo para corregir el inconveniente. Si no lo hacen, serán multas y luego se podría iniciar el proceso de rescisión de los contratos. A la par se comunica a la aseguradora, en atención a que el pliego establece un adelanto del 20% del pago de Salud a la empresa adjudicada, con una póliza de caución del 100%. Mientras que la empresa también puede plantear una mesa negociadora ante Contrataciones Públicas para llegar a un acuerdo entre las partes.

RECHAZA QUE SE HAYA PERDIDO EL TIEMPO EN CUARENTENA

Pese a que siempre Salud alegó que la cuarentena era para ganar tiempo y dotar al servicio sanitario de los equipos para hacer frente a la pandemia, ahora el viceministro rechazó tal corriente, al esgrimir que no estamos indefensos y que tampoco el aislamiento sanitario haya sido un esfuerzo en vano.

“Existe una corriente que quiere instalar que la cuarentena era para comprar insumos y que ahora estamos indefensos, pero digo de manera oficial que la curva nunca luego se aplanó porque nunca dejamos que suba. Los insumos para COVID se están comprando. Tenemos que respetar las recomendaciones de Salud. La gran solución no está en armar camas con respiradores, sino que en respetar las disposiciones. No es que el esfuerzo haya sido en vano. Gracias a que hicimos el esfuerzo para que no exploten el caso, podemos plantear una cuarentena inteligente”, dijo.

OTRO LLAMADO PARA ADQUIRIR INSUMOS

Al indicársele el reclamo de los funcionarios de salud por la falta de insumos médicos, respondió que la semana anterior preocupaba la carencia de estos, pero que ahora ya no. Explicó al respecto que fue realizado el llamado 39 y adjudicaron 148 ítems sanitarios por valor total de 85 millones de dólares.

Esto se hizo nuevamente por la vía de la excepción y participaron de la convocatoria 29 empresas.

De dichas firmas, nueve cotizaron para proveer 20 millones de mascarillas al Ministerio de Salud. Varias de las empresas ganadoras ya entregarán un adelanto de los barbijos que poseen en stock actualmente. Si es que cumplen las especificaciones, serán aceptadas, según acotó Rolón. “Estamos en un escenario de tranquilidad. Lo más importante es tener las mascarillas”, agregó.

RENUNCIA DE DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Por otra parte dijo que la renuncia del anterior director de contrataciones de Salud fue por una decisión personal. Aseguró que aparentemente se sintió atacado ante la denuncias de irregularidades, por lo que decidió dejar el cargo de confianza que gozaba. Ahora este cuestionado funcionario se encargará de coordinar la Dirección General de Administración y Finanzas. “Seguimos confiando en él”, señaló el viceministro.