En charla con radio 730 AM dijo que el Servicio Militar Obligatorio (SMO) es una ley de rango constitucional que todos están obligados a cumplir, aunque resaltó que la propia normativa establece la posibilidad de ser objetores de conciencia para evitar ir a los cuarteles.

“Ayer me llamó la atención que la gente que no quiere ir al cuartel salga a manifestarse. Es decir, parece que los valores de hoy están trastocados”, manifestó sobre la movilización en inmediaciones de Mburuvicha Róga, donde un grupo de jóvenes repudió la postura del Gobierno.

Velázquez esgrimió que “no pasa nada” con aquellos ciudadanos que no desean ir al cuartel, porque no existe pena alguna para los que no deseen hacer el SMO.