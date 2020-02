Nidia Orrego, vecina del lugar donde se verificó el macabro hallazgo, relató que el fuerte olor que provenía de un terreno baldío cercano, llamó su atención.

“Nadie percibía el mal olor, solo yo. Entonces vi que en el fondo del terreno había una mochila que estaba lleno de moscas. Le llamé a mi hijo, agarró una rama y abrió la mochila y vi lo que sería la parte íntima de una niña, esa imagen no se me borra de la mente”, expresó Nidia.

Sitio donde fue abandonado el cuerpo sin vida de la niña indígena. Foto: Nat Vera Scuderi.

“Estábamos en el fondo, pero jamás olimos nada ni vimos nada desagradable. El jueves de la semana pasada fue la última vez que limpiamos porque íbamos a festejar el cumpleaños de mi sobrino”, dijo por su parre Cornelia Ramírez, otra lugareña.

La mujer indicó que todos los vecinos creen que el cuerpo fue abandonado en el patio, el lunes de madrugada ya que días anteriores al hallazgo no se percibía nada raro.

PROSTITUCION Y DROGAS

Varios vecinos afirmaron que, anterior al episodio, formularon “sistemáticas denuncias” en la comisaría 15 por la proliferación de drogas que se suministra a niños y adolescentes, con las consecuencias que ello acarrea.

“El único acceso de entrada y salida que tenemos, ya no podemos transitar porque ellos (niños y adolescentes) se apropiaron del camino. A la noche ya es imposible porque se drogan y son violentos”, declaró al respecto Juan Ayala.

La respuesta que reciben de la policía es que otras instituciones (Codeni, Secretaría de la Nilñez y Adolescencia, Senad, entre otras) son las competentes para abordar el problema.

Otro poblador comentó que el pasillo “La terminal” es el lugar favorito de niños y jóvenes adictos que se reúnen en el sitio carente de iluminación.

Ayala indicó que un hombre de apodo “paraguayo” es el que provee a los menores la cola de zapatero y prostituye a las adolescentes.

ZONA ROJA Y MARGINALIDAD

Los comerciantes del lugar aseguran que a la noche es zona roja por su alta peligrosidad. Pidieron más presencia policial porque el acompañamiento es totalmente nulo.

“Cuando les da algo para comer a los indígenas cuando te piden y no están drogados, no te hacen nada. Pero sus víctimas son gente que no son del barrio o conocidos para ellos”, relató un vendedor.