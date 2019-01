En charla con la 780 AM detalló que inicialmente recibió la denuncia de Rolando Félix Chilavert, otro hijo del técnico, y que este mencionaba que sus familiares estaban siendo retenidos contra su voluntad y que habrían perdido el pasaporte.

Sostuvo que mientras Rolando prestaba declaración con su asistente recibió la llamada telefónica de Fernando Martínez Vela, directivo del Inter Odessa, quien amenazó con cortar la cabeza a sus seres queridos por la denuncia que había realizado anteriormente ante la Cancillería. Según reconoció el propio empresario, se había enojado con la familia Chilavert porque unos policías lo molestaron en plena Navidad (celebrada allá en enero) para saber de la situación de los connacionales.

Acevedo comentó que al día siguiente de esta llamada, Rolando decide ir de vuelta ante su unidad y retirar su denuncia porque se sentía amenazado y coaccionado. “Ahí volvimos a escuchar (la amenaza)”, acotó y señaló que el español exigía que le envíe pruebas de que había desistido de su acción ante los organismos de seguridad.

La agente fiscal aseguró que intentó conversar telefónicamente con este extranjero pero que él se negó a hablar con ella.

Respecto a los videos divulgados, sostuvo que el equipo técnico realizará el análisis correspondiente para saber si fueron o no editados. En algunos materiales se observa a los paraguayos aparentemente bajo los efectos de las drogas y en otros asegurando que estaban bien en Ucrania y que no habían sido secuestrados.

“Sé que mucha gente duda y muchos medios no entienden lo que pasó. No estoy obligada a dar datos de mi investigación. No quiero que la gente piense que el Estado paraguayo activó muchas cosas para nada, hace muchos años que estoy en la Fiscalía y siempre actué como debe ser”, manifestó sobre la confusión que genera este caso.

En cuanto a la denuncia del empresario español, la fiscal dijo que no puede acreditar la versión de una persona que se manifiesta por teléfono, porque está obligada a la persecución penal de un hecho de acción penal pública como es el que afectó a los compatriotas.

De momento, Acevedo está trabajando con su colega Manuel Doldán, fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, a fin de analizar cuál es la estrategia que conviene a la investigación.

El dirigente Fernando Martínez Vela asegura que los compatriotas cometieron varios delitos (intento de abuso, destrozos, robo, entre otros) durante su estadía en Ucrania y que inventaron el secuestro para poder regresar a Paraguay.