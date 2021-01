En entrevista con Universo 970 AM, mencionó que prácticamente desde finales de noviembre e inicios de diciembre vienen alertando sobre un aumento en el número de casos de COVID-19, situación que empeoró tras las fiestas de fin de año.

Igualmente, dijo que el requerimiento para la terapia intensiva sigue siendo alto, debido a que los pacientes llegan a los hospitales ya en un estado grave y requieren ingresar en cuidados intensivos.

La profesional habló sobre la falta de disponibilidad de camas UTI en esa región del país debido a la alta demanda y el desgaste que han sufrido los equipos médicos debido a que están en funcionamiento permanente desde hace 10 meses.

“Las camas de cuidados intensivos acá en el Este están 100% ocupadas”, reiteró durante la entrevista radial.

Respecto a la llegada de la segunda ola del COVID-19, dijo que a diferencia de la primera vez, ahora el manejo es muy distinto y los médicos ya se encuentran más preparados para afrontar la situación, pese a que la gravedad sigue siendo igual.

A su criterio, los números no reflejan la realidad ya que hay más contagios de los que se reportan oficialmente porque la gente no acude a consultar a los hospitales y no se somete al hisopado para saber si tiene o no el virus.

Teniendo en cuenta el contexto actual, Medina dijo que atraviesan por una situación crítica y por ello apela a la conciencia ciudadana para el cumplimiento de las medidas sanitarias que evitarán el contagio del COVID-19.