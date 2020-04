El ministro del Interior, Euclides Acevedo, prometió aplicar la Ley con firmeza en el marco de las nuevas restricciones de la cuarentena preventiva. Señaló que no se tolerará a aquellos que quieran pasarse de listos.

Este viernes, el ministro Acevedo dio detalles de las nuevas medidas en el marco de la cuarentena, establecidas en el Decreto Presidencial N° 3490/20, que tiene vigencia hasta el 12 de abril del 2020.

En ese sentido, lamentó que no se tenga una “Ley Especial Temporal” para aplicar con mayor firmeza lo que la ciudadanía viene pidiendo. Sin embargo, dijo que harán cumplir con todo lo establecido en la vigente norma.

Sobre el punto, enfatizó que tanto ciudadanos como empresarios están sometidos a las nuevas disposiciones.

Decreto emitido por el Poder Ejecutivo a través del cual se disponen nuevas medidas restrictivas en el marco de la cuarentena por la pandemia de COVID-19 pic.twitter.com/cQtfklXtKT — Diario HOY (@hoypy) April 3, 2020

“Esperemos que los empresarios y la ciudadanía en general, asuman sus responsabilidades. No estamos tomando en broma este asunto y vamos a tener que recurrir a lo que nos permite la Ley”, agregó.

Sostuvo además que es una buena oportunidad para poner en prueba el comportamiento ciudadano.

Por otra parte, reiteró a intendentes municipales y gobernadores que no pueden cerrar los accesos a las ciudades.

“Tienen y gozan de la autonomía municipal, lo que no quiere decir que puedan pisotear la Constitución Nacional. El tránsito no está prohibido, está restringido, por lo tanto no pueden cerrar las ciudades”, subrayó.