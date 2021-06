El diputado colorado, Ramón Romero Roa (55), falleció en horas de la mañana de este martes por complicaciones del Covid-19. La información fue confirmada por su colega Ángel Paniagua a la 730 AM. “Su hermano César me confirmó su fallecimiento. Realmente es una pena. Era un amigo mío. Se le complicó el cuadro por Covid, había salido de terapia intensiva, incluso conversé con él por teléfono, pero se deterioró y volvió a UTI. Yo me animaría a decir que era uno de los más preparados en la Cámara de Diputados”, indicó.

También el titular de la Cámara Baja, Pedro Alliana, lamentó el deceso de un correligionario y recordó que el mismo ya padecía una enfermedad de base, lo cual complicó su salud. "Es una gran pérdida", agregó en entrevista con el canal Gen y radio Universo.

El pasado 18 de junio el congresista Romero Roa anunciaba a través de sus redes sociales que había dado positivo a la prueba del COVID-19, pero que en ese momento se encontraba en buenas condiciones de salud.

“Queridos correligionarios, amigos de todo el departamento y ciudadanos de Minga Guazú, quiero compartir con ustedes que di positivo a la prueba del Covid-19, gracias a Dios me encuentro en buenas condiciones de salud, cumpliendo con las normas de aislamiento como lo indica el protocolo sanitario”, escribió cuando eso.

Sin embargo luego fue internado en el sanatorio La Costa tras complicarse su cuadro. Incluso no pudo participar de las elecciones internas partidarias, pese a que estaba como precandidato a intendente de la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Ramón Romero Roa nació el 3 de abril de 1966 en la ciudad de Minga Guazú. Era abogado y escribano por la Universidad Católica de Asunción. Llegó a desempeñarse como intendente de su localidad, y director de la Itaipú Binacional. En el Congreso integró y lideró varias comisiones asesoras.

Este es el segundo congresista fallecido a causa del virus, el primero fue el diputado liberal Robert Acevedo, cuyo deceso se registró en febrero de este año.