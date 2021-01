El comisario Blas Fernández de Juan León Mallorquín mencionó que a pesar de la publicación que realizó Lorena Torres desde su perfil de Facebook, negando haber sido maltratada por su pareja, no genera ningún efecto en el proceso de la investigación.

“Tanto ella como su pareja tienen que presentarse ante la Fiscalía para declarar de forma personal y será el fiscal interviniente si decide continuar o no con el proceso una vez que haya escuchado la declaración de ambas personas”, expresó el jefe policial en comunicación con radio Ñanduti.

Según explicó Fernández, lo que se observa en imágenes que captaron el momento, es totalmente contradictorio a la publicación que realizó la víctima. Añadió que, mientras que no se contacten con ambas personas y no se sepa ambas versiones, no cambia el proceso investigativo. Igualmente, recordó que la orden de captura contra Diego Bogarín, pareja de la mujer, sigue vigente.

Cabe recordar que el martes en horas de la noche, Lorena Torres intentó escapar de su pareja y un tercer acompañante. La mujer pidió auxilio y varias personas trataron de intervenir, sin embargo, fue forzada a subir a la camioneta. El hecho ocurrió en la ciudad de Juan León Mallorquín, Alto Paraná.

En consecuencia, horas después la mujer hizo una publicación en su cuenta de Facebook referente al hecho, señalando que no fue víctima de maltrato por parte de su pareja y que ambos “solo se dejaron llevar por la furia y el exceso de alcohol”.