El siempre polémico Paraguayo Cubas, adelantó que está en plena elaboración del proyecto a ser presentado en marzo, a la vuelta del receso parlamentario. Explicó que la iniciativa pretende la legalización del cannabis con fines recreativos y medicinales, además de la producción e industrialización.

“Cuando está prohibido, tiene mayor precio”, argumentó el senador Cubas en comunicación con La Unión 800 AM.

Aseguró que con la aprobación del proyecto, se podrá tener datos de la cantidad de personas que consumen marihuana en el país. Además, estarían ingresando unos US$ 5.000 millones al PIB.

Comentó que en su equipo de trabajo, están discutiendo la cantidad de marihuana que una persona puede tener en su poder para el consumo.

Añadió que la marihuana, no causa trastornos cerebrales; ni a corto, mediano y largo plazo. “No es una droga dura, como la cocaína”, señaló.

“Yo no soy marihuanero. Fumo marihuana cuando me voy preso y estoy en el calabozo, nunca compré un gramo de marihuana. A veces los perros me convidan un pucho y le bajo un pucho. Hasta ahí nomás”, sentenció el senador.