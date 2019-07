Luego de la decisión tomada por los senadores, de suspender por 60 días a Paraguayo Cubas, el parlamentario dijo que estará a la espera de la resolución del amparo presentado ante la Justicia para que no asuma ningún legislador suplente en su reemplazo.

Sin embargo, para este jueves fue convocado Miguel “Kencho” Rodríguez para asumir en reemplazo de Cubas durante el tiempo que dure su suspensión.

“La Ley es clara. Yo no estoy muerto, no renuncié, no estoy inhabilitado permanentemente; de modo que no se puede llamar a ningún suplente”, dijo en tono contundente Payo.

Por otra parte, anunció que durante este tiempo, se dedicará a su familia y a la venta de hamburguesas.

“No porque necesite, sino porque me gustan las hamburguesas. Me voy a volver multimillonario vendiendo hamburguesas”, agregó el senador.