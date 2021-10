Salud Pública continuará aplicando primeras dosis de lunes a miércoles, desde los 18 años de edad en adelante. El calendario de segundas dosis dependerá de cuántos queden pendientes hoy. No ampliarán fechas de Sputnik-V y no hay fecha de arribo de otro lote.

Desde el lunes 4 de octubre hasta el miércoles 6, las personas de 18 años de edad en adelante podrán recibir la primera dosis contra el Covid-19-

Para la franja de 18 a 29 años dispondrán de 93.019 dosis, entre ellas, Pfizer, Moderna y Sptunikv-V.

Para la gente de 30 años en adelante contarán con 476.503 vacunas de AstraZeneca.

También siguen habilitadas las embarazadas mayores de edad, desde las 20 semanas de gestación. Ellas recibirán Moderna y Pfizer.

En cuanto a las segundas dosis, el calendario dependerá de la cantidad de inmunizados al cierre de hoy viernes. No obstante, lo que ya se sabe es que no ampliarán la fecha para los vacunados con Sptunik-V, pues por ahora no hay confirmación del día en que se recibirá un nuevo lote, según explicó el director del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Héctor Castro.

“No tenemos la fecha ni la cantidad, el ministro está en negociaciones al respecto, se solicitó un reagendamiento porque pedimos cambio de laboratorio, para que no sea el que visitó la OMS”, reconoció Castro.