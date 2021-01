El Dr. Hernán Rodríguez, titular del Senepa, precisó que actualmente hay 15 casos confirmados de dengue en nuestro país, uno pertenece al departamento Central, de la localidad de Villa Elisa, el resto se distribuye en los departamentos de Presidente Hayes, Alto Paraguay, Concepción y San Pedro.

Existen cuatro serotipos virales del dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4, por lo general todos producen cuadros similares, sin embargo el serotipo 2 estadísticamente presenta cuadros más graves y eso se presenta cuando la persona tiene un antecedente de otro serotipo de la enfermedad y vuelve a padecerlo, explicó el especialista.

“Se debe tener en cuenta los signos de alarma que indican que el proceso se va agravando, como el dolor abdominal, náuseas y vómitos, hemorragia y un estado deteriorado de conciencia o letargia, todo esto obliga a que inmediatamente se acuda hasta un centro asistencial y recibir atención inmediata”, expresó.

Señaló que en las últimas cuatro semanas se reportaron 1.241 notificaciones de casos sospechosos de dengue, unas 310 por semana, resaltando que es de suma importancia el reporte de los mismos, ya que los funcionarios de la institución acuden hasta el sitio para llevar a cabo las tareas en secuencias de tres acciones: búsqueda de personas con síntomas del dengue en el barrio; búsqueda, control y eliminación de criaderos de mosquitos y fumigación con uso de insecticidas.

Indicó, a su vez, que el insecticida no es de larga duración, ya que no mata a las larvas por lo que pidió a la ciudadanía acompañar esta acción y eliminar los criaderos de mosquitos con una limpieza profunda en sus domicilios.

Por otro lado, debido a que los síntomas del COVID-19 y el Dengue son similares, el doctor pidió primero que nada no preocuparse o distraerse al querer diferenciar una enfermedad de la otra, y resaltó que se debe tener en cuenta que el virus pandémico presenta cuadros respiratorios, mientras que el dengue no, este último presenta un cuadro sistémico no respiratorio.

En otro momento recordó que el año pasado el dengue tipo 4 fue el que predominó y produjo la gran epidemia con un pico a mediados de febrero con 33.400 notificaciones aproximadamente por semana.

Finalmente, el titular del Senepa aconsejó consultar ante el primer síntoma de cualquiera de las enfermedades, cumplir con las medidas sanitarias como lavado de mano, uso de tapabocas y distanciamiento social para disminuir el riesgo de contagio del COVID-19. Además, de limpiar las viviendas, eliminar los criaderos para evitar la proliferación de mosquitos.