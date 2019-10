Uno de los afectados de la mafia del Indert, el ganadero Rolando Ismael Fernández, manifestó que está recibiendo amenazas tras ser despojado de sus tierras por un grupo de matones al no querer pagar la coima.

En conversación con la radio 650 AM, el ganadero Rolando Fernández indicó que está sufriendo la mafia del Indert. "Nunca vivimos un caso así. Estamos todos asustados porque estamos recibiendo amenazas de este grupo mafioso liderado por un tal Evandro (Cabral da Rosa)”, reveló.

Resaltó que entre el 15 y 16 de septiembre fueron visitados por Enrique Gómez de la Fuente, director del Indert Regional Chaco, y un grupo de matones, a bordo de dos camionetas. Estos sujetos actuaron violentamente.

“Enrique Gómez de la Fuente me pidió US$ 480 mil, pero es mucha plata, no tenía eso. Tenemos toda la documentación que demuestra que somos los dueños. Hay mucha inversión, muchas mejoras hechas en estas tierras desde el 2016”, indicó.

Ante su negativa de abonar la coima, el director del Indert vendió rápidamente el terreno a 100 dólares la hectárea a unas hermanas estudiantes y su padre jornalero de Villa Elisa. "Creo que son prestanombres, seguro ni conocen el Chaco. Ni saben lo que hacen con su identidad”, lamentó.

En las 16.000 hectáreas hizo millonarias inversiones, por lo que el ganadero señaló que ahora solamente desea recuperar su tierra y sus objetos. “Hicimos la denuncia pero lastimosamente no nos hacen mucho caso”, mencionó.